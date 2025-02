De Minaur devastato da Sinner: "Con Alcaraz è diverso. Jannik non mi ha mai permesso di..."

De Minaur e il confronto tra Sinner e Alcaraz

Due veri e propri tabù per lui quelli rappresentati da Alcaraz (3 sconfitte su 3 partite giocate) e Sinner (addirittura 10 i ko in altrettante sfide), avversari che lo stesso De Minaur ha poi messo a confronto in conferenza stampa a Rotterdam: "Giocare contro Carlos è sicuramente meglio per me. Sono in grado di fargli male col mio tennis, mettendogli fretta negli scambie rendendogli la vita difficile - ha spiegato l'australiano -. Questa cosa invece non mi è mai riuscita contro Jannik". Il numero 8 del mondo insomma, sembra credere che per lui sarà più facile sfatare il tabù Alcaraz piuttosto che quello rappresentato da Sinner: "Nel tennis non è detto che a vincere il confronto sia sempre quello con la classifica migliore, perché ci sono incroci di stili che possono essere differenti. Contro Alcaraz ci sono andato vicino e la prossima volta ci riuscirò“.