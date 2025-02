Zverev torna sulle lacrime e lo sconforto per la sconfitta con Sinner: “Mi sono pentito”

Alexander Zverev prepara il ritorno in campo dopo la finale persa agli Australian Open contro Jannik Sinner . Quella di Melbourne è stata la terza finale Slam persa in carriera dal numero due del mondo dopo quella degli US Open 2020 contro Dominic Thiem e quella del 2024 contro Carlos Alcaraz al Roland Garros . Il tedesco guida il seeding dell' Atp 250 di Buenos Aires , dove farà il suo debutto, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, agli ottavi di finale contro Dusan Lajovic. E proprio alla vigilia del suo esordio, Zverev è tornato a parlare della finale persa in Australia.

Zverev: "Mi pento di quello che ho detto"

Visibilmente amareggiato dopo la sconfitta con Sinner a Melbourne, Zverev si è lasciato andare a delle lacrime liberatorie e anche a parole molto dure nei propri confronti. "In Australia, in finale, non è andata bene - ha detto il tedesco ricordando quanto accaduto -. Ho perso in tre set, quindi una sconfitta abbastanza netta. Dopo aver perso una partita del genere tante emozioni ti passano per la testa. E a volte dico anche cose di cui mi pento. Mi pento in un certo senso di aver detto che forse non sono abbastanza bravo. Devo continuare a credere in me stesso e credere di essere abbastanza bravo da vincere gli Slam, e che sono abbastanza bravo da diventare il numero uno al mondo se continuo a migliorare".