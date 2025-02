Esordio positivo per Paolini a Doha: è agli ottavi di finale

Il riassunto del match

Qualche difficoltà in apertura di partita per Paolini, che nel primo game cede subito la battuta. Arriva però subito il controbreak dell’azzurra, che conduce nel punteggio fino al sesto gioco, quando grazie al doppio fallo commesso da Garcia strappa in maniera decisiva il servizio per mettere le mani sul set d'apertura. Stesso copione anche nel secondo parziale, dove è ancora una volta Garcia a portarsi in vantaggio. Anche in questo caso, Paolini prima realizza il controbreak e poi allunga grazie al break del settimo game prima di riuscire a chiudere la partita al terzo match point dopo aver sprecato in precedenza due chance in risposta.