"Sinner e Alcaraz sono destinati a fare una cosa che durerà nel tempo", le dichiarazioni arrivano dalla Spagna

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a rincontrarsi a Doha, nel torneo Atp 500 in programma dal 17 al 22 febbraio. Per il numero uno al mondo sarà il primo impegno ufficiale dopo il trionfo di qualche settimana fa agli Australian Open, dove battendo in finale Alexander Zverev ha conquistato il terzo Slam della sua carriera; mentre lo spagnolo è fresco del successo nel torneo di Rotterdam, dove ha vinto il suo primo titolo sul cemento indoor. Entrambi hanno deciso di non partecipare ad alcun torneo durante questa settimana per arrivare nella miglior forma possibile all'evento in Qatar.