Musetti rivela: “Non respiravo in campo, così ho imparato a combattere gli attacchi di panico”

Lorenzo Musetti non è così lontano dalla top 10 del ranking. Le soddisfazioni più grandi, però, sono arrivate fuori dal campo per il classe 2002 italiano. In un'intervista a "Clarin", il 22enne di Carrara ha raccontato della nascita del figlio: "Ludovico è il trionfo più grande della mia carriera - le sue parole -. Essere padre mi ha dato grande motivazione, sicurezza e maturità per affrontare ciò che faccio ogni giorno. Il tennis è uno sport, una passione molto importante, ma non verrà mai prima della famiglia". Quanto alla possibilità che in futuro possa avvicinarlo al tennis: "Mio figlio ha quasi un anno. Penso che in futuro capirà ciò che fa suo padre. Spero che potremo condividere un campo, ma non lo costringerò a giocare a tennis".