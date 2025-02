Zverev cambia mentalità e avvisa Sinner: “Lo sento, sarò numero uno quest’anno”

Alexander Zverev ci riprova. Archiviato un Australian Open dov'è arrivata l'ennesima sconfitta in una finale Slam, il tennista tedesco ricomincia da Buenos Aires la sua rincorsa alla posizione numero uno del mondo. Raggiungere e sorpassare Jannik Sinner , però, non sarà per nulla semplice visto l'andamento dell'italiano, che ha dominato l'ultimo atto a Melbourne spazzando via il suo avversario in tre set. " Se si dimentica una sconfitta in una finale Slam? No, mai - ha raccontato in un'intervista a "La Nacion" -. Io però sto facendo il mio percorso, cercando di realizzare il mio sogno: vincere i trofei del Grande Slam e diventare il numero uno al mondo. Ci sono ancora tre tornei Major, spero di poterne vincere uno".

Zverev: le parole su Sinner e Alcaraz

"Cosa mi serve per battere Sinner e Alcaraz? Li ho già battuti in passato - ha aggiunto -, ma Jannik è migliorato moltissimo e al momento è il migliore di tutti sui campi in cemento. È molto difficile giocare contro di lui; lo dimostra da un anno e mezzo. So cosa devo migliorare, lo ho in mente. Con Carlos ho sempre degli incontri molto difficile. Non vedo l'ora di affrontarli di nuovo". Poi, sulla sconfitta con Sinner in Australia: "Mi sono passate per la testa tante emozioni. A volte dico delle cose... Mi pento di aver detto di non essere abbastanza bravo. Devo continuare a credere in me stesso, a credere che sono in grado di vincere titoli Slam e di poter essere numero uno".