Paolini già fuori a Doha: dominata da Ostapenko

Un'altra eliminazione eccellente nell'imprevedibile Masters 1000 di Doha: dopo Sabalenka e Gauff, è già fuori anche Jasmine Paolini agli ottavi di finale. Tra le prime quattro del ranking mondiale, rimane in corsa solo Iga Swiatek. Niente da fare per l'azzurra contro Jelena Ostapenko, numero 37 del al mondo che ha fatto valere il mismatch fisico e un'efficacia al servizio difficile da contrastare per chiunque. La lettone, vincitrice del Roland Garros nel 2017, così ha dominato senza lasciare scampo a Jas: successo in due set per 6-2, 6-2. Occasione sprecata per Paolini, che poteva arrivare lontano in Qatar complici le eliminazioni a sorpresa delle teste di serie numero uno e tre.