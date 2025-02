Una cosa mai vista in un campo da tennis: prova a battere ma si rompe tutto

Ha dell'incredibile quanto successo durante il match tra Alexander Shevchenko e Michael Mmoh nel primo turno del torneo Atp 250 di Delray Beach. Nel corso del secondo set, durante un servizio del giocatore ucraino, la racchetta è finita a terra per spezzarsi in due al primo colpo. Increduli i telecronisti di Tennis TV: "Mai visto niente di simile", l'esclamazione subito dopo il servizio di Shevchenko. Il match è poi terminato con la vittoria dello statunitense Mmoh in due set e lo score di 7-5 7-6(5). Ma come mai la racchetta si è rotta così facilmente?