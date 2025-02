“Federer e Serena Williams potrebbero tornare a giocare”: la frase clamorosa di Andy Roddick

Andy Roddick lancia la pazza idea. L'ex tennista statunitense è entusiasta parlando del nuovo format degli Us Open per quanto riguarda il doppio misto , e delle novità che questo potrebbe portare. Dall'edizione 2025, infatti, il format della categoria cambierà e il torneo si giocherà prima degli altri tabelloni, con diversi giocatori in campo tramite delle wild card. E' proprio la possibilità di fare inviti che Roddick vede come una possibilità di richiamare in campo alcuni giocatori già ritirati da diversi anni.

Federer e Serena: l'idea di Roddick

"Vi dirò una cosa: ci sono diversi giocatori che recentemente si sono ritirati - esordisce Roddick nel suo podcast "Served with Andy Roddick" -. Non so se Roger Federer o Serena Williams faranno qualcosa, non so cosa stia facendo Rafa (Nadal, ndr) in questo momento". Non tutti però sono entusiasti del nuovo format. Dopo l'annuncio ufficiale, i campioni in carica hanno pubblicato un messaggio congiunto in cui si sono mostrati profondamente contrari al rinnovamento del torneo di doppio misto.