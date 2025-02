Sinner e il caso doping, la Wada: "Chiediamo uno o due anni di sospensione”

MONTREAL (Canada) - La sentenza del caso Clostebol si avvicina, e la Wada inizia a fare pressione mediatica per far accogliere il proprio ricorso contro l’assoluzione di Jannik Sinner. Lo scorso 26 settembre ha presentato ricorso in appello, e ora attende la sentenza. Il portavoce dell’agenzia mondiale antidoping James Fitzgerald - sulle colonne de La Stampa - torna a parlare del caso Clostebol. “La Wada ritiene che la conclusione di “nessuna colpa o negligenza” non fosse corretta secondo le norme correnti - sottolinea James Fitzgerald - e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due anni. La Wada non chiede la cancellazione di alcun risultato, salvo quelli già imposti in primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al TAS, la Wada non commenterà ulteriormente”.