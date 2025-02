Errani e Paolini super in doppio: vittoria facile e semifinale a Doha

Nel singolare il torneo si è chiuso prima del previsto per Jasmine Paolini, ma in doppio con Sara Errani continua a ottenere soddisfazioni e risultati: la coppia azzurra nel Masters 1000 di Doha si è sbarazzata facilmente di Panova e Stollar ed è volata in semifinale. Il quarto di finale è durato meno di un'ora, 59 minuti, con un punteggio di 6-2, 6-1 in due set: basta questo per capire quanto abbiano dominato Errani e Paolini. Le azzurre hanno concesso alle avversarie appena un paio di palle break nell’arco di tutto il match, facendo valere i colpi di Jasmine da fondocampo e la maestria di Sara vicino alla rete, così Panova e Stollar non hanno avuto scampo.