Musetti vola ai quarti dell'Argentina Open: ecco chi affronterà

Lorenzo Musetti (16) ha affrontato e superato il tennista francese Corentin Moutet (66) agli ottavi del "IEB+ Argentina Open", Atp 250 su terra battuta, raggiungendo così i quarti di finale per la 31esima volta nel circuito. In due set 6-2 6-3 , il tennista azzurro ha conquistato la qualificazione al prssimo turno dove affronterà lo spagnolo Pedro Martinez (41) . Si è detto entusiasta il numero 16 al mondo che dopo la vittoria ha dichiarato: "Ho giocato un match solido, ho servito bene e sono stato molto aggressivo con il diritto. Stiamo lavorando tanto su questi aspetti. Sono molto fiero di questa vittoria". Poi ha avvertito Martinez .

Musetti: "Martinez? Sono pronto"

Subito post vittoria negli ottavi, Lorenzo Musetti ha messo la testa ai quarti dell'Argentina Open dove se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez: "Pedro è un avversario duro, è in forma - ha detto il tennista azzurro - Non ci sono match facili nel tennis, ma credo di essere pronto per fare il mio gioco e provare ad andare in semifinale". Il match tra i due andrà in scena nella notte italiana tra il 14 e il 15 febbraio.