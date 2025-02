Rune quasi si arrende: “Se sapessi come raggiungere il livello di Sinner…”

Un'altra delusione in questo inizio di 2025 per Holger Rune . Il tennista danese ha aperto la sua stagione con con l’eliminazione rimediata al primo turno a Brisbane , prima di riuscire a raggiungere il quarto turno agli Australian Open dove ha perso la sfida contro Jannik Sinner e poi subire un’altra cocente sconfitta al secondo turno di Rotterdam contro Pedro Martinez . Il classe 2003 ha quindi deciso di spostarsi sulla terra rossa di Buenos Aires , dove è però arrivata una battuta d'arresto al debutto contro Mariano Navone .

Rune: "Se sapessi come raggiungere il livello di Sinner..."

"Sono costantemente al lavoro. Se sapessi esattamente cosa dovrei fare per avvicinarmi a Sinner e Alcaraz, sarei già a quel livello, quindi è una bella domanda - ha detto Rune in conferenza stampa -. Cerchiamo sempre di capire come posso migliorare e sono fiducioso in questo processo. Sono tornato a lavorare con il mio vecchio allenatore Lars Christensen, il che mi dà una grande sensazione. Sento che sto giocando sempre meglio e che sto migliorando il mio gioco, quindi sto andando nella giusta direzione".