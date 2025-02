“Non credete mai a tutto quello che dice Djokovic”: l’ex tennista mette in guardia i tifosi

"Non bisogna credere a tutto ciò che si legge su Novak Djokovic". Mark Petchey, ex tennista britannico, è tornato sui problemi fisici dell'ex numero uino del mondo, costretto ad abbandonare gli Australian Open per un infortunio subito alla gamba sinistra. Djokovic dovrebbe tornare in campo per il torneo di Doha. "La lesione è guarita quasi al 100% e sono pronto per cercare nuovi successi. Lo staff medico mi ha dato il via libera per allenarmi e preparami ai prossimi impegni. Il torneo di Doha inizia tra sette giorni e sto rispettando la mia tabella di marcia. Grazie a Dio sono riuscito a riprendermi in fretta. Spero che il titolo numero 100 possa arrivare a Doha. Lo cerco da tempo, da ottobre dello scorso anno", ha detto il tennista serbo.