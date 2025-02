Quando Sinner può perdere il numero uno del ranking Atp: i rischi più grandi e chi può scalzarlo davvero

Riconfermandosi campione agli Australian Open , dove ha conquistato il terzo titolo Slam della sua carriera, Jannik Sinner ha ancora una volta dimostrato di essere al momento il numero uno indiscusso della classifica Atp battendo nella finale di Melbourne il suo primo inseguitore nel ranking, Alexander Zverev . Il campione azzurro ha da poco raggiunto le 36 settimane in vetta eguagliando Carlos Alcaraz : il sorpasso avverrà nella settimana di Doha , nel torneo in programma dal 17 al 22 febbraio che vedrà il ritorno in campo di Sinner. Alla pubblicazione dell'ultima classifica ufficiale, l'altoatesino è a quota 11.330 punti, a ben 3.195 punti di vantaggio su Zverev e 3.920 su Alcaraz.

Sinner numero uno, quando potrebbe arrivare il sorpasso in classifica

Con un vantaggio di oltre 3.000 punti sul secondo classificato, Sinner potrebbe consolidare e aumentare il distacco vincendo il Masters 1000 di Indian Wells, dove lo scorso anno si arrese in semifinale, e difendendo il suo titolo al Miami Open. L'azzurro nel 2024 ha saltato gran parte della stagione sulla terra rossa e proprio in quel periodo potrebbe allungare su Zverev e Alcaraz. Proprio il tedesco potrebbe però essere il primo candidato al sorpasso durante l'estate: l'anno scorso la sua corsa si fermò agli ottavi di finale di Wimbledon e nei quarti di finale degli US Open e in occasione degli ultimi due Slam della stagione il numero 2 del mondo potrebbe ricucire il gap con Sinner.