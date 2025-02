Tennis: torneo Dubai, Bronzetti sconfitta da Zhang

Lucia Bronzetti è l’unica azzurra ai nastri di partenza delle qualificazioni del “ Duty Free Tennis Championships ”, secondo torneo Wta 1000 in stagione con un montepremi complessivo di 3.664.963 dollari, che si disputa sul cemento di Dubai , negli Emirati Arabi Uniti .

La partita

Lucia Bronzetti è stata sconfitta al primo turno per 6-1 6-2, in un'ora e dieci minuti di gioco, dalla cinese Shuai Zhang, 36enne, 173 del ranking internazionale ma numero 22 del mondo appena due stagioni fa.

Bronzetti non è riuscita a tenere il campo contro Zhang, troppo fallosa sia al servizio che nei colpi da fondo, a differenza dell'avversaria.

Il primo set va in archivio con un doppio break di Zhang nel secondo e nel sesto gioco.

Nella ripresa Lucia ci prova, ma non le riesce nulla.

Va subito sotto 4-1 con doppio break, ne recupera uno nel sesto, ma lo cede subito nel gioco seguente. Troppo poco il 23% di punti racimolati con la seconda palla.

Altri macht

L'americana Ashlyn Krueger si è imposta contro la tedesca Jule Niemeier 6-4 7-5. Adesso Krueger affronterà al turno decisivo la nipponica Aoi Ito che a sorpresa ha battuto un’altra americana: la testa di serie numero 15 Taylor Townsend per 6-3 6-4.

La più grande delle sorelle Kudermetova, Veronika, ha vinto contro Chloe Paquet, battuta 7-6 (4) 6-4; per lei adesso incrocio con la irlandese Celine Simunyu.

Niente da fare invece per la sorella più piccola di Veronika, Polina, che viene sconfitta 7-5 6-3 dalla statunitense Alycia Parks. Per lei adesso spareggio decisivo contro la connazionale Bernarda Pera, testa di serie numero 13.