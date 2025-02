Swiatek furiosa, mai vista così: Ostapenko non si trattiene e la reazione diventa virale

A Doha, nella prima semifinale del Qatar TotaleEnergies Open, non c'è stata partita: Jelena Ostapenko ha dominato la numero 2 del mondo e del seeding Iga Swiatek in due set (6-3, 6-1) in un'ora e undici minuti. Un vero e proprio capolavoro che ha sorpreso tutti, pubblico e social (dove il dibattito s'è acceso), e che, soprattutto, ha fatto infuriare la tennista polacca.

Swiatek furiosa: Ostapenko reagisce così

Difficile vedere Swiatek così in difficoltà, difficile anche vederla infuriarsi e spaccare la racchetta. Il dominio totale della Ostapenko le ha fatto perdere le staffe e le ha fatto saltare completamente i nervi durante il secondo set sul punteggio di 3-0 per la lettone, attualmente al 37° posto del ranking Wta. Swiatek, dopo l'ennesimo game perso, ha sfogato tutta la sua frustrazione scagliando con veemenza la sua racchetta sul cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, rompendola. Ai social (il video è già virale) non è sfuggita la reazione di Ostapenko che, accortasi della rivale in preda all'ira, prima si è sorpresa e poi si è messa a ridere. Quando la partita è ripresa, la lettone ha chiuso senza fatica raggiungendo la finale.