Musetti si ritira dall'Atp 250 di Buenos Aires: cosa è successo

Lorenzo Musetti si è ritirato dall'Atp 250 di Buenos Aires. Dopo la buona vittoria all'esordio sul francese Moutet in due set 6-2 6-3, l'azzurro è stato costretto a dare forfait per uno stiramento al polpaccio destro . Una brutta notizia per Musetti, che avrebbe dovuto giocare nei quarti di finale lo spagnolo Pedro Martinez, che dunque avanza in semifinale.

Musetti si ritira: "Devo riposarmi e recuperare"

"Mi dispiace dover annunciare il mio ritiro - le parole di Musetti in un video pubblicato sull'account ufficiale del torneo -. Ieri è stata una partita difficile per me ed ho avuto una lesione al soleo della gamba destra. Ho bisogno di riposarmi e recuperare, però ci vedremo presto". Non sono ancora chiari i tempi di recupero, con l'azzurro che ora è a rischio per i tornei a Rio De Janeiro (17 febbraio), Acapulco (24 febbraio) e Indian Wells (2 marzo).