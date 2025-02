Medvedev non teme Sinner, la netta frase: "Può vincere tanti Slam ma..."  

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono destinati a dominare la scena nei prossimi anni e continuare a trionfare nei tornei del Grande Slam? Daniil Medvedev, che ha vinto gli Us Open nel 2021, la pensa diversamente. "Abbiamo visto accadere tante cose nella storia del tennis, quindi non credo ci siano certezze", ha dichiarato il tennista russo. "Sinner e Alcaraz, almeno in questo momento, sembrano destinati a vincere tanti Slam. Quanti non saprei".