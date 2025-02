Quando tornerà Sinner dopo la squalifica Wada e quali tornei salterà 

C'è l'accordo tra Jannik Sinner e la Wada : il numero uno al mondo dovrà restare lontano dai campi per tre mesi . Il periodo di squalifica è iniziato il 9 febbraio e terminerà il prossimo 4 maggio. "L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) - si legge nel comunicato ufficiale - accetta la spiegazione fornita dall’atleta riguardo alla causa della violazione, come indicato nella decisione di primo grado.Tuttavia, secondo il Codice e in base ai precedenti del CAS, un'atleta è ritenuto responsabile della negligenza del proprio entourage. Considerando l’unicità dei fatti di questo caso, è stata ritenuta appropriata una sospensione di tre mesi . In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025".

Quali tornei salterà Sinner

Sinner, dopo aver conquistato il terzo titolo Slam della sua carriera agli Australian Open, non tornerà in campo nell'Atp 500 di Doha come precedentemente previsto. L'azzurro salterà anche i Masters 1000 di Indian Wells e quello di Miami, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Ad aprile il numero uno al mondo dovrà invece rinunciare al Masters 1000 di Monte-Carlo, all'Atp 500 di Monaco di Baviera e al Masters 1000 di Madrid. Il suo ritorno è previsto al Masters 1000 di Roma, evento in programma dal 7 al 18 maggio.