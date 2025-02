 Sinner giocherà il Masters 1000 di Roma? Il cammino dopo la squalifica doping

Una svolta definitiva nel caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner . L'Agenzia mondiale antidoping ha deciso di ritirare formalmente il suo ricorso al Tas di Losanna dopo aver raggiunto l'accordo con il numero uno al mondo per una squalifica di tre mesi che lo costringerà lontano dai campi dal 9 febbraio al 4 maggio. Il campione azzurro potrà comunque tornare ad allenarsi ufficialmente a partire dal 13 aprile per preparare il primo impegno al quale potrà partecipare, ovvero gli Internazionali BNL d'Italia , in programma dal 7 al 18 maggio.

Sinner tornerà in campo a Roma?

Dopo l'annata incredibile del tennis italiano, l'edizione 2025 del Masters 1000 di Roma potrebbe assumere un'importanza ancora più grande. Il torneo che si disputa annualmente sulla terra rossa del Foro Italico potrebbe infatti segnare il ritorno in campo di Sinner dopo il titolo degli Australian Open e dopo il periodo di tre mesi di squalifica che il numero uno al mondo sconterà fino al 4 maggio, tre giorni prima dell'inizio degli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, che non potrà utilizzare le strutture ufficiali fino al 13 aprile, potrà comunque prepararsi all'appuntamento romano durante i mesi di stop ed è dunque molto probabile che decida insieme al suo team di tornare in campo proprio nella capitale per mettere partite nelle gambe in vista del Roland Garros, in programma dal 25 maggio all'8 giugno.