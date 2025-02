Errani e Paolini diretta, finale a Doha: segui la sfida contro Jiang e Wu

DOHA (QATAR) - Caccia al titolo di doppio nel torneo Wta 1000 di Doha per Sara Errani e Jasmine Paolini , che sfidano in finale la coppia formata dalla cinese Xinyu Jiang e da Fang-Hsien Wu , tennista di Taiwan. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:50

Break per le italiane: ora Errani al servizio per l'allungo

AVanti 15-40, le azzurre non sfruttano le prime due palle breask ma non falliscono la terza ai vantaggi e centrano il break: 2-1 ora il punteggio in loro favore nel secondo set, con Errani che andrà al servizio per l'allungo.

14:46

Paolini ok in battuta, si torna in parità: 1-1

Servizio tenuto a zero anche da Jasmine Paolini: 1-1 il punteggio nel secondo set della finale di doppio femminile a Doha.

14:45

Jiang e Wu partono bene nel secondo set

Buona la partenza per la coppia formata da Jiang e Wu, che tengono il primo servizio del secondo set a zero e si portano avanti 1-0 su Errani e Paolini che si sono aggiudicate però il primo parziale della finale di doppio del Wta 1000 di Doha.

14:41

Errani tiene il servizio a zero: 7-5, il primo set è delle azzurre!

Servizio tenuto a zero da Errani: le azzurre chiudono il primo set in loro favore (7-5) dopo 47' di gioco.

14:36

Break delle azzurre: ora Errani in battuta per chiudere il set

Avanti 0-40, Errani e Paolini non sfruttano le prime due palle break ma chiudono il game alla terza centrando il break: le italiane sono ora avanti 6-5 e con Errani al servizio proveranno a vincere il primo set senza passare dal tie-break.

14:34

Paolini tiene il servizio: è di nuovo parità (5-5)

Con Paolini in battuta la coppia azzurra tiene il servizio a zero e ritrova la parità nel primo set (5-5).

14:32

Finita la pioggia: si riprende a giocare

Finita la pioggia e asciugato il campo: si riprende a giocare nella finale del Wta 1000 di Doha, con Errani in battuta.

14:27

Azzurre perplesse per le condizioni del campo, si aspetta ancora

Il campo (in cemento) è stato asciugato e il giudice di sedia sembra propenso a far riprendere la finale di doppio femminile ma Errani e Paolini esprimono la loro perplessità: per il momento il gioco è ancora fermo.

14:20

Piove a Doha: gioco momentaneamente sospeso

Gioco momentaneamente sospeso per pioggia a Doha: le giocatrici in campo e il giudice di sedia stanno valutando la situazione, per capire se la finale di doppio può proseguire.

14:16

Due set-point salvati e controbreak delle azzurre!

Due set-point salvati e controbreak delle azzurre che accorciano su Jiang e Wu (4-5): ora Paolini andrà al servizio per allungare il primo parziale della finale di doppio femminile a Doha.

14:11

Errani cede il servizio: Jiang e Wu volano sul 5-3

Con Errani al servizio la coppia azzurra va sotto 0-40, salva due palle break ma alla fine cede il game a Jiang e Wu che volano così sul 5-3 nel primo set.

14:06

Due palle break non sfruttate dalle azzurre

Due palle break non sfruttate da Paolini e Errani, che cedono il game ai vantaggi: Jiang e Wu sono di nuovo avanti nel primo set (4-3).

14:02

Paolini tiene il servizio: è di nuovo parità (3-3)

Servizio tenuto dalla coppia azzurra con Paolini in battuta e nuova parità: 3-3 ora il punteggio nel primo set della finale contro Jiang e Wu.

13:58

Controbreak delle azzurre: ora Paolini in battuta per l'aggancio

Immediato controbreak delle azzurre che accorciano le distanze (2-3): ora in battuta andrà Paolini per l'aggancio.

13:53

Errani perde il servizio: la coppia italiana è sotto di un break

Servizio perso da Errani, che ora con la Paolini è sotto di un break: Jiang e Wu conducono 3-1 nel primo set

13:49

Jiang e Wu t engono il servizio: le azzure inseguono

Servizio tenuto dalla coppia Jiang-Wu, che si porta sul 2-1 nel primo set e costringe così le azzurre Errani e Paolini a inseguire.

13:46

Avvio equilibrato, break e controbreak: 1-1

Avvio di match equilibrato nella finale di doppio nel torneo Wta di Doha in Qatar: break e controbreak, 1-1 il risultato nel primo set della sfida che vede Errani e Paolini opposte a Jiang e Wu.

Doha, Qatar