A Doha non c'è Sinner, ma si inizia con Berrettini-Djokovic

Proprio nel giorno in cui il patteggiamento tra Sinner e la Wada esclude il numero 1 del Ranking Atp dal tabellone dell' Atp500 di Doh a, Matteo Berrettini , che si presentava fuori dalle teste di serie, pesca il peggior sorteggio possibile, chiamato ad affrontare Novak Djokovic , favorito numero 3 del seeding.

Alcraz contro l'est Europa

Con l'esclusione di Sinner, il tabellone vedrà Alcaraz, che debutterà conto il veterano croato Cilic, grande favorito davanti a De Minaur, che invece affronterà Safiullin, entrato in tabellone proprio al posto di Jannik. Dall'altro lato del tabellone, questione delegata alla vecchia Europa dell'Est, con le sfide tra Rublev e Bublik e tra Medvedev e Khachanov.

I precedenti tra Berrettini e Djokovic

La cabala non incoraggia Matteo Berrettini, che nei quattro precedenti con Nole è sempre uscito sconfitto. L'incognita è legata alle condizioni del serbo, costretto all'abbandono per infortunio agli Australian Open, ed al fatto che i due non si incrociano dal 2021, nell'indimenticabile finale di Wimbledon.