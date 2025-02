Sinner sospeso: come cambia il Ranking Atp

La sospensione di tre mesi patteggiata con la Wada per il caso clostebol, comporterà per Jannik Sinner anche un impotente conto alla rovescia su quanto durerà il suo primo posto nel Ranking Atp. L'attuale numero 1 del mondo, infatti, tornerà in campo solamente a maggio e non potrà difendere il primato dagli assalti dei rivali e in particolare i punti conquistati a Miami, Monte-Carlo e Madrid.