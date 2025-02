Alcaraz a sorpresa sulla squalifica di Sinner: "È un'opportunità..."

Galvanizzato dal trionfo a Rotterdam , Carlos Alcaraz è molto motivato per l' Atp 500 di Doha , in programma dal 17 al 22 febbraio. In Qatar ci sarebbe dovuto essere anche Jannik Sinner , che però ha trovato un accordo con la Wada e ha accettato tre mesi di squalifica pur di lasciarsi definivamente alle spalle il caso doping. Una decisione che ha fatto nascere molte discussioni tra i tennisti , tra chi pensa che sia comunque una pena eccessiva vista la confermata innocenza di Jannik e chi invece crede ancora che abbia avuto un trattamento di favore in quanto numero uno al mondo. È stato chiesto un parere anche ad Alcaraz , che ha dato una risposta sorprendente .

Alcaraz: "Voglio tornare numero uno al mondo"

Lo spagnolo, nonostante l'ottimo rapporto con Sinner, ha scelto di non sbilanciarsi sulla squalifica: "Ho poco da dire. Che ci sia o no, a noi non cambia nulla. Rimaniamo concentrati su di noi e sui nostri obiettivi. Il numero uno è sempre un traguardo a cui aspiro. Certo, l’assenza di Jannik può aprire opportunità, ma sono concentrato sul mio percorso". Chiaramente con Jannik che salterà diversi tornei e non potrà guadagnare punti nei prossimi mesi (anzi li perderà), Alcaraz avrà l'occasione di colmare quanto più possibile il gap che si è creato in classifica: "Voglio vincere almeno uno Slam tra i tre che restano quest'anno, e lottare nei Masters 1000. Ogni torneo è importante, cercherò di conquistare quanti più titoli possibile. Se potrò ripetermi a Wimbledon, al Roland Garros o allo US Open, sarò felice. Magari potrei fare ancora meglio".