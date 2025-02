Tennis: Atp Delray Beach, niente finale per Arnaldi

Matteo Arnaldi si ferma in semifinale al torneo ATP di Delray Beach . Sul cemento americano, il ligure, attualmente n.38 del ranking, è stato battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.60 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 42 minuti.

La semifinale

Matteo Arnaldi ha mancato l'accesso alla finale del torneo Atp 250 di Delray Beach, in Florida, battuto in due set dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, col punteggio di 6-4, 6-4.

Il primo set è stato molto combattuto con tantissimi game ai vantaggi.

Arnaldi nel secondo game ha avuto due palle break e non le ha sfruttate ma a sua volta ha salvato una palla break nel game successivo. Davidovich è stato il primo ad andare avanti di un break portandosi 3-2 e poi 4-2.

Arnaldi ha strappato il servizio all'avversario per impattare sul 4-4, ma è stato un attimo perché in un nono game pieno di errori ha perso il servizio a zero. Davidovich ha chiuso 6-4.

Nel quarto gioco del secondo set Arnaldi ha avuto tre palle break per andare sopra 3-1 ma non è riuscito a concretizzarle.

Il tennista italiano è riuscito a fare il break e ad andare 4-2. Ma Arnaldi ha commesso tanti errori gratuiti e ha consentito di rientrare al tennista spagnolo sul 4-4. E ha perso di nuovo il servizio con Davidovich che ha chiuso 6-4 di nuovo ed è volato in finale.

Matteo rimane il giocatore con la miglior classifica a non aver ancora raggiunto una finale ATP, dall'alto del suo n.38 al mondo.

La partecipazione di Arnaldi al torneo di Delray Beach ha rappresentato un’importante opportunità per accumulare esperienza.

Davidovich Fokina riscatta così la sconfitta subita a Dallas la settimana scorsa e ora sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic per il titolo.

La finale di Delray Beach vedrà ora opposti Davidovich Fokina e il serbo Miomir Kecmanovic, che ha superato l’americano Alex Michelsen nell’altra semifinale. Kecmanovic, attualmente n. 42 del mondo.