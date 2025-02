Sinner continua la sua cavalcata da numero 1: ha fatto meglio di Alcaraz

Jannik Sinner è il tennista numero 1 al mondo con 11.330 punti , ben 3.245 in più rispetto al numero 2 Alexander Zverev. Tuttavia, il tennista azzurro è numero 1 rispetto agli altri anche nel tempo . La prima posizione nel ranking atp, infatti, appartiene all'altoatesino da 37 settimane che costituiscono un arco temporale maggiore rispetto all'ex numero 1 Carlos Alcaraz. Dopo i tre mesi di squalifica accordati con la Wada, Sinner dovrebbe tornare in campo per gli Internazionali d'Italia e potrebbe farlo ancora da primo nel ranking arrivando così a 52 settimane di fila . Sarebbe il decimo tennista a centrare tale record da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, ossia dal 1973, ed entrerebbe nella cerchia esclusiva composta da campioni del calibro di Roger Federer (237), Jimmy Connors (160), Ivan Lendl (157), Novak Djokovic (122), Pete Sampras (102), Lleyton Hewitt (75), John McEnroe (58), Rafael Nadal (56) e Andre Agassi (52).

Gli italiani nel ranking Atp

Dopo Jannik Sinner, sono dieci gli italiani tra i primi 100 posti del ranking Atp: Musetti (17), Arnaldi (34), Berrettini (35), Sonego (36), Cobolli (40), Darderi (61), Bellucci (70), Nardi (83) Francesco Passaro (89), Fognini (95). Oltre gli italiani, bene Joao Fonseca che è diventato il decimo campione più giovane nel circuito Atp dal 1990 e primo giocatore nato dal 2006 in poi con almeno un titolo in singolare. In seguito alla vittoria ottenuta a Buenos Aires è diventato numero 68 nel mondo e numero 1 per quanto riguarda i brasiliani.