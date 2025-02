Alcaraz a Doha, l'assenza di Sinner e la sfida a Djokovic: "Il mio obiettivo è…"

DOHA (Qatar) - Un’assenza quasi inaspettata, quella di Jannik Sinner a Doha : il numero uno del mondo la settimana scorsa ha trovato un accordo con la Wada per il caso Clostebol. Il tennista italiano mancherà dalle scene fino a maggio, e gli avversari cercheranno in ogni modo di andare all’assalto della sua leadership. Lo spagnolo Carlos Alcaraz al momento è terzo nella classifica mondiale Atp, e grazie ai prossimi impegni cercherà di avvicinarsi alla vetta del ranking. “ L’assenza di Jannik Sinner a Doha non avrà modo di influenzarmi - sottolinea lo spagnolo a SuperTennis - il fatto che non sia qui non cambia nulla: siamo concentrati sul nostro lavoro per continuare a lavorare per arrivare al numero uno”.

Doha, Alcaraz davanti al rischio Djokovic

Lo spagnolo Carlos Alcaraz nel prossimo torneo di Doha è stato sorteggiato dalla stessa parte del tabellone di Novak Djokovic, ma non sembra essere particolarmente turbato dalla presenza del serbo che potrebbe incrociare in semifinale. "In tutti i tornei ci sono i grandi giocatori - sottolinea Alcaraz - vedremo come starà dopo la lesione che ha subito, ma l'ho visto allenarsi bene. Il livello di tennis che ho giocato in Australia non mi ha soddisfatto, cercherò di fare qualche piccolo aggiustamento: ci sono cose che non si allenano, e che vengono d'istinto. Devo imparare a seguire un piano di gioco, e sapere quando affidarmi unicamente all'istinto. Ho bisogno di un piano di gioco per restare concentrato e provare colpi diversi in alcuni momenti della partita”.

Alcaraz ha le idee chiare: l’obiettivo è uno Slam

“L’obiettivo del 2025 è quello di vincere almeno uno Slam - ammette Alcaraz - e andare a caccia dei Masters1000. Ho vinto due volte Wimbledon, una volta il Roland Garros e gli US Open. Qualsiasi Slam, è il benvenuto. Sinceramente mi andrebbero bene anche tutti e due…". Carlos Alcaraz prova a scherzare, ma per i tre tornei Slam ritroverà sempre il solito avversario che gli fa perdere il sonno: l’appuntamento con Sinner è a Parigi, dove il numero uno del mondo sarà di nuovo in campo per puntare al suo secondo Slam della stagione.