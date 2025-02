Ranking Wta, Paolini deve difendere il quarto posto a Dubai

Nel ranking Wta del singolare femminile il numero di tenniste italiane in top 100 rimane invariato: sono tre, che erano anche nella squadra azzurra che ha vinto la Billie Jean King Cup a novembre. Quella più in alto di tutte resta Jasmine Paolini, numero quattro al mondo (miglior italiana di sempre insieme a Francesca Schiavone) con 5398 punti che dovrà difendere la sua posizione nel prossimo torneo: a Dubai (esordio il 19 febbraio contro la tedesca Eva Lys) l'anno scorso conquistò il suo primo Masters 1000 in un 2024 che l'ha consacrata come una delle migliori del circuito, quindi sarà costretta a trionfare di nuovo per non perdere punti (e non potrà neanche guadagnarne). In agguato ci sono le americane Jessica Pegula (5076 punti) e Madison Keys (4680 punti), quest'ultima regina nel primo Slam dell'anno agli Australian Open. Il podio rimane invariato: terza l'americana Coco Gauff (6538 punti), seconda la polacca Iga Swiatek (8160 punti) e in vetta per la 18esima settimana consecutiva la bielorussa Aryna Sabalenka (8966 punti).