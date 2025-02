Caso Sinner, Bertolucci: "Mi ferisce una cosa dei tennisti italiani..."

"L’assordante silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso di Jannik Sinner mi ferisce". Non le manda a dire Paolo Bertolucci , che su X ammette che avrebbe preferito più sostegno pubblico da parte dei tennisti azzurri nei confronti del numero uno al mondo, che dopo aver trovato un accordo con la Wada per una squalifica di tre mesi sta subendo attacchi da diversi colleghi stranieri . Alcuni hanno anche scelto di difenderlo e schierarsi dalla sua parte, come Ruud e Gasquet . L'ex campione della Coppa Davis ha poi deciso di spiegare meglio le sue parole.

Bertolucci: "Mi sarei aspettato una presa di posizione netta"

Bertolucci all'Adnkronos ha ampliato il suo discorso: "Ho letto le dichiarazioni di Vavassori, le dichiarazioni di Berrettini e di Nardi. Quello che si è esposto più di tutti è sicuramente Vavassori. Poi silenzio assoluto. Possono averlo fatto in privato? Sì, ho capito, ma gli altri invece lo hanno fatto solo in pubblico e non in privato. Questa è una cosa a livello mondiale. Mi sarei aspettato una presa di posizione molto forte. Insomma, Wawrinka spara contro, c'è Gasquet che parla a favore, c'è Ruud che dice una cosa a favore: loro non l'hanno fatto privatamente. Si sbrigassero, insomma, entro Pasqua. Una cosa che mi sarei aspettato da parte di tutti quanti o almeno di un numero sicuramente superiore. Quanti quanti sono i primi cento in Italia, undici? In tre si sono esposti e gli altri silenzio. Mi sarei aspettato, casomai, una percentuale opposta, tutto lì. Mi sarei aspettato una presa di posizione da parte di tanti giocatori italiani, non pochi giocatori italiani". Vedremo se dopo le parole di Bertolucci qualcun altro deciderà di mettere da parte i timori e schierarsi dalla parte di Sinner.