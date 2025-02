Rio de Janeiro, Musetti annuncia il forfait: "L'infortunio è ancora presente"

Brutte notie per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano non parteciperà al torneo di Rio, Atp 500 che si sta giocando sui campi in terra rossa del Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro. L'azzurro, avrebbe dovuto esordire martedì 18 febbraio contro Barrios Vera, ma è stato messo ko da un problema muscolare alla gamba destra che l'aveva già costretto al ritiro a Buenos Aires la scorsa settimana.