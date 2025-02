Sinner, la Wada spiega tutto sul caso doping: le motivazioni dell’accordo, il report completo

Sinner: eccessivo un anno di squalifica

Fatte queste premesse, l'agenzia mondiale antidoping ha ritenuto che "una sanzione di 12 mesi sarebbe stata eccessivamente severa. Per questo motivo, la Wada era disposta a stipulare un accordo di risoluzione del caso ai sensi dell'art. 10.8.2, che consente una riduzione della sanzione rispetto a quella altrimenti applicabile, tenendo conto in particolare del livello di gravità della violazione". Viene poi sottolineato che "il team che sta redigendo il nuovo codice Wada per il 2027 aveva proposto una maggiore flessibilità per i casi di contaminazione, come quello di Sinner, prevedendo un intervallo di sanzioni che va da un semplice rimprovero fino a due anni". La Wada conclude dicendosi "soddisfatta che sia stata fatta giustizia in questo caso e che la sanzione sia appropriata per la violazione commessa". L'agenzia si ritiene "lieta di aver potuto gestire questa questione in modo aperto e trasparente, con i fatti del caso resi disponibili e di dominio pubblico".