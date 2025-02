Nardi-Alcaraz, Atp Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Luca Nardi si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz nel secondo turno del torneo Atp 500 di Doha . Dopo aver superato Uchiyama e Kukushkin nelle qualificazioni, il giocane pesarese ha battuto anche Zhang all'esordio nel tabellone principale, approdando ai sedicesimi senza aver ancora ceduto un set. Di fronte, però, troverà lo spagnolo testa di serie numero uno del main draw, contro il quale servirà un'impresa per continuare il percorso in Qatar.

Quando si gioca il match

La sfida tra Nardi e Alcaraz, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Doha, si disputerà mercoledì febbraio sul Center Court del Khalifa International Tennis and Squash Complex con orario ancora da definire.

I precedenti tra Nardi e Alcaraz

Quella del secondo turno a Doha è la prima sfida nel circuito maggiore tra Nardi e Alcaraz.

Nardi-Alcaraz: dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Atp 500 Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.860

SECONDO TURNO – € 39.119

QUARTI DI FINALE – € 73.281

SEMIFINALE – € 143.436

FINALISTA – € 269.141

VINCITORE – € 500.230