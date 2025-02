Djokovic e l'infortunio contro Berrettini, la frase a sorpresa: "Non ho scuse”

DOHA (Qatar) - La grande prestazione di Matteo Berrettini viene riconosciuta anche dall’ex numero uno del mondo Novak Djokovic , battuto in due set dal tennista italiano nel primo turno dell’ ATP 500 di Doha . Il tennista serbo tornava in campo dopo il problema muscolare che lo aveva costretto al ritiro nella semifinale degli Australian Open, ma al termine della partita odierna non ha voluto cercare alibi per una sconfitta netta.

Djokovic non cerca scuse

Al termine della partita persa con Matteo Berrettini, Novak Djokovic si è presentato in sala stampa per parlare della sua performance. "Oggi mi ha battuto un giocatore migliore - ha sottolineato Novak Djokovic al termine della partita contro Matteo Berrettini - non ero al livello che volevo, può darsi che non mi muova ancora come vorrei, ma ho giocato senza dolori. Senza alcun dubbio posso dire che non ci sono scuse per questa sconfitta: Berrettini ha giocato molto meglio di me, meritando il passaggio del turno agli ottavi di finale”.