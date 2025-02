Berrettini-Griekspoor, Atp Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Berrettini-Griekspoor, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e Griekspoor, valevole per il primo turno dell'Atp 500 di Doha, si disputerà martedì 18 febbraio sul Center Court del Khalifa International Tennis and Squash Complex come secondo match dalle ore 15:30 italiane.

I precedenti tra Berrettini e Griekspoor

Griekspoor ha battuto Berrettini nell'unico precedente tra i due, che risale a sole due settimane fa, quando l'olandese si era imposto nel primo turno dell'Atp di Rotterdam

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Atp 500 Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.860

SECONDO TURNO – € 39.119

QUARTI DI FINALE – € 73.281

SEMIFINALE – € 143.436

FINALISTA – € 269.141

VINCITORE – € 500.230