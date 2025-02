Emma Raducanu shock, scoppia in lacrime a Dubai: sugli spalti uno stalker, poi espulso dal torneo

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Paura per Emma Raducanu al Wta 1000 di Dubai , dove la 22enne tennista britannica (n.61 del mondo) è scoppiata in lacrime durante il match di secondo turno poi perso in due set (6-7, 4-6) contro la ceca Karolina Muchova (n.17 Wta) . Una scena sorprendente per gli spettatori, che al momento non hanno capito cosa stesse accadendo, mentre in seguito si è capito cos'era successo. A creare questo stato di shock a Raducanu è stato "un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo" nei suoi confronti. Il soggetto, informano gli organizzatori, è stato espulso dal torneo e sarà "bandito da tutti gli eventi Wta in attesa di una valutazione della minaccia".

Stalker sugli spalti a Dubai: paura per Raducanu

Durante il match contro Muchova, la campionessa degli Us Open 2021 si è avvicinata all'arbitro indicando il pubblico, poi si è nascosta dietro la sua postazione per rientrare quindi in campo asciugandosi le lacrime. Il motivo era la presenza nelle prime file di una persona che, si è appreso poi, lunedì scorso l'aveva avvicinata in un'area pubblica mostrando "un comportamento ossessivo". La Wta ha affermato nella sua dichiarazione che "sta lavorando attivamente con Raducanu e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario. Restiamo impegnati a collaborare con i tornei e i loro team di sicurezza in tutto il mondo per mantenere un ambiente sicuro per tutti i giocatori". Già nel 2022 un tribunale di Londra aveva emesso un ordine restrittivo di cinque anni contro un 35enne che aveva perseguitato la tennista britannica, percorrendo quasi 40 km per raggiungere la sua abitazione londinese.