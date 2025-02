Pellegrini su Sinner: “Non ha cercato scorciatoie, ma atleta responsabile del team”

Anche Federica Pellegrini è intervenuta per commentare la squalifica di tre mesi inflitta a Jannik Sinner. Il numero uno dovrà stare fermo fino a inizio maggio dopo l'accordo preso con la Wada sul caso Clostebol, che ha evitato il processo al Tas. "Secondo me Jannik Sinner non ha voluto in nessun caso prendere delle scorciatoie, questo è quello che penso da atleta e non - le parole dell'ex nuotatrice, ambassador delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a margine di un evento a Milano -. Però è anche vero che la storia ci rende un po' responsabili tutti anche per quello che fa il nostro team su di noi".