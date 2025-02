Berrettini-Draper, Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Continua la corsa di Matteo Berrettini nell' Atp 500 di Doha . Il tennista romano, dopo il successo al debutto su Novak Djokovic , ha superato in tre set l'olandese Tallon Griekspoor per conquistare l'accesso ai quarti di finale del torneo, dove affronterà la testa di serie numero 8 del tabellone Jack Draper . Grazie a questo risultato l'azzurro ha raggiunto virtualmente la posizione numero 30 del ranking Atp.

Berrettini-Draper, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e Draper, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha, si disputerà giovedì 20 febbraio sul Center Court del Khalifa International Tennis and Squash Complex non prima delle 17:00 italiane.

Berrettini-Draper, i precedenti

Un solo precedente tra Berrettini e Draper, quello andato in scena nella finale dell'Atp 250 di Stoccarda dello scorso anno, che vide il britannico imporsi in tre set.

Berrettini-Draper, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Atp 500 Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.860

SECONDO TURNO – € 39.119

QUARTI DI FINALE – € 73.281

SEMIFINALE – € 143.436

FINALISTA – € 269.141

VINCITORE – € 500.230