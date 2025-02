Nardi, punto pazzesco: lui si scusa e il gesto di Alcaraz fa impazzire tutti

A testa altissima Luca Nardi esce di scena agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Il tennista pesarese, che aveva conquistato il main draw dopo aver passato le qualificazioni, si è arreso alla testa di serie numero uno del tabellone Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in poco meno di due ore di gioco. L'azzurro, dopo un avvio complicato che lo aveva visto andare in svantaggio 6-1 4-1, ha trovato la forza di reagire nel momento più difficile e di andare vicino all'incredibile rimonta mettendo in mostra un tennis di altissimo livello nella seconda parte del secondo set quando ha conquistato cinque game consecutivi che gli hanno permesso di mandare la partita al terzo. Nel set decisivo, nonostante il risultato, Nardi si è preso la scena con un punto incredibile: sotto 3-1 40-15, l'azzurro prima con un tweener e poi con una palla corta imprendibile si è preso i complimenti di Alcaraz, che ha potuto solo guardare prima di andargli a battere il cinque.