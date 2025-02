Le ambizioni di Zverev: "Voglio essere il numero uno, Sinner e Alcaraz..."

Nella notte italiana Alexander Zverev ha ottenuto la seconda vittoria nell' Atp 500 di Rio de Janeiro , sconfiggendo Alexander Shevchenko in un due set finiti entrambi al tie-break. Questo è il terzo torneo stagionale del tedesco, dopo l'ottimo Australian Open in cui si è arreso solo in finale all' implacabile Jannik Sinner e la delusione di Buenos Aires , dove è uscito ai quarti contro Francisco Cerundolo . Sascha si mostra comunque soddisfatto di questi ultimi incontri: "Penso che il mio livello stia gradualmente migliorando . Di solito mi ci vogliono diverse partite per giocare un buon tennis sulla terra rossa, dunque sono soddisfatto dei miei progressi". Anche se sta cominciando a preoccuparsi per un problema al gomito destro , fasciato durante i match: "Il mio gomito potrebbe soffrire per l'elevata umidità qui. La palla è molto pesante, è difficile muoverla e questo non è il massimo per me".

Zverev: "Combatterò con Sinner e Alcaraz per realizzare i miei sogni"

Zverev è ormai da anni uno dei migliori tennisti al mondo, rinato anche dopo il grave infortunio subito nel 2022 nella semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, ma rimane l'ambizione di diventare il più forte di tutti, e in questo senso si è mostrato decisamente più speranzoso rispetto al discorso pieno di sconforto della premiazione dell'Australian Open: "Sapete tutti quanto io voglia vincere uno Slam e diventare numero 1 al mondo. So che per riuscirci dovrò combattere duramente con Sinner e Alcaraz, perché ancora oggi ci sono cose che loro sanno fare meglio di me. Devo evolvermi in quegli aspetti per realizzare i miei sogni nel mondo del tennis".

Zverev: "In futuro Fonseca diventerà uno dei migliori"

Oltre a Sinner e Alcaraz, un altro "giovane terribile" che si sta affacciando al mondo del grande tennis è il 18enne brasiliano Joao Fonseca, su cui ci sono già tante aspettative dopo le qualità mostrate nel 250 vinto a Buenos Aires. Zverev ha rivelato cosa gli ha detto dopo l'eliminazione al primo turno nel torneo di casa a Rio: "Gli ho detto che è perfettamente normale perdere all'inizio della settimana dopo il tuo primo titolo. La verità è che mi piace molto, come tennista e come persona. Sono convinto che raggiungerà la top 10 e la top 5 della classifica, ma queste cose richiedono tempo, non c'è bisogno di affrettare i suoi progressi".