Kyrgios, nuovo attacco a Sinner: "Test antidoping? Basta dire che non sai nulla"

Sinner: nuovo attacco di Kyrgios

"Test antidoping dopo aver finito a mezzanotte? Dai...", ha scritto Muller in un messaggio indirizzato all'Atp dopo il successo sull'argentino Etcheverry. Poche ore dopo è arrivata la replica di Kyrgios, che pur senza citare Sinner ha fatto chiaramente riferimento al caso Clostebol: "Basta dire che non sai nulla e sarà tutta colpa del tuo team, in caso trovassero steroidi nel tuo corpo". L'ennesimo attacco che non riceverà alcuna risposta da parte di Sinner.