Zverev eliminato a Rio, cosa cambia per Sinner in ottica numero uno

Una sorprendente battuta d'arresto per Alexander Zverev nei quarti di finale del Rio Open, l'Atp 500 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro. Il tennista tedesco, numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone, si è arreso nella notte a Francisco Comesana con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, mancando un'importante possibilità per colmare l'enorme gap che lo separa in classifica da Jannik Sinner. Una sconfitta che complica i tentativi di rimonta di Zverev, mentre il numero uno al mondo è fermo ai box per la squalifica dovuta al caso doping che lo terrà lontano dai campi fino al 4 maggio. Il periodo di stop non permetterà a Sinner di partecipare inoltre ai Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid e all'Atp 500 di Monaco di Baviera e di difendere i punti guadagnati nel 2024 in questi tornei.