Djokovic, che succede? Il video mentre lascia Doha preoccupa i fan

"Non ci sono scuse per questa sconfitta: Berrettini ha giocato molto meglio di me, meritando il passaggio del turno agli ottavi di finale. Non ero al livello che volevo, può darsi che non mi muova ancora come vorrei, ma ho giocato senza dolori”. Così aveva parlato Nole Djokovic dopo il ko incassato dal tennista romano al debutto nell'Atp 500 di Doha, dove il 37enne ex numero uno del mondo era tornato per la prima volta in campo in seguito all'infortunio muscolare che lo aveva costretto al ritiro nella semifinale degli Australian Open (contro Sascha Zverev, poi battuto da Jannik Sinner in finale). Eppure nelle ultime ore è diventato virale sul web un video che mette in allarme i tifosi dell'ex numero uno del mondo.