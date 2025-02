Raducanu, terrificanti dettagli sullo stalker: il racconto dell’ex allenatore

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Continua a far discutere quanto accaduto ad Emma Raducanu durante il Wta 1000 di Dubai , con la presenza di un suo stalker tra gli spettatori del suo match contro la ceca Karolina Muchova. In completo shock, la tennista britannica era scoppiata a piangere tra lo stupore del pubblico, con l'uomo che è stato allontanato, espulso dal torneo e poi bandito dai prossimi eventi Wta.

L'ex allenatore di Raducanu: "Una strategia terrificante"

A raccontare nuovi dettagli su questo caso è stato l'ex allenatore di Emma Raducanu, Roman Kelecic, che ha svelato come questo stalker si fosse già presentato a ben tre tornei dove partecipava la tennista britannica. "Quest'uomo l'ha seguita a Singapore, ad Abu Dhabi e di nuovo a Doha - le parole dell'ex allenatore -. Ora è a Dubai di nuovo e l'abbiamo notato. All'inizio pensavamo che fosse un fan, un ammiratore. Emma è una grande star del tennis con tanti tifosi a seguirla. Fino a quando non si è avvicinato fisicamente a lei, iniziando ad avere contatti sotto forma di selfie o abbracci. Quell'uomo stava valutando la situazione e stava cercando il momento migliore per avvicinarsi a lei. Aveva una strategia terrificante, aveva calcolato tutto. E la sua strategia ha funzionato, è riuscito ad avvicinarsi nell'unico momento in cui io, il preparatore atletico e la nostra sicurezza non eravamo con lei".

Raducanu, il racconto shock sullo stalker

Poi Kelecic prosegue parlando di quanto successo durante il match: "Quella sera stessa l'abbiamo segnalato alle autorità, perché la sua sicurezza è la cosa più importante per noi.Tre o quattro ore prima della partita abbiamo ricevuto una foto di quello stalker. Non solo noi, l'intera sicurezza del torneo aveva la sua foto e sapevano chi era. Mentre stava giocando Emma ci stava mostrando qualcosa. In quel momento non capivamo cosa fosse. Emma perde il game e corre verso di noi, piangendo e gridando: 'eccolo, eccolo, eccolo'".