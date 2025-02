Al Roland Garros una grande cerimonia d’addio per Nadal: “In Coppa Davis non è stato adeguato…”

Una grande festa per Rafael Nadal, nel luogo che più di tutti ha consacrato il suo tennis. Il campione spagnolo, ritiratosi al termine del 2024, sarà celebrato nel corso prossimo Roland Garros, torneo in cui si è imposto 14 volte stabilendo un record difficilmente raggiungibile. Ad annunciarlo è stato il presidente della federtennis francese, Gilles Moretton, nel corso della trasmissione Studio des Legendes. "Ci sarà necessariamente qualcosa per Rafael Nadal, una vera e propria cerimonia, molto importante - le sue parole -. Ci teniamo molto. Il tributo in coppa Davis non era proprio adeguato alla sua immensa portata".