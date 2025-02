Connors sta con Sinner: "Non so se il tennis può sopportare questo"

Jimmy Connors sta con Sinner . L’ex numero uno al mondo si schiera apertamente con il tennista italiano sulla squalifica per tre mesi dopo l’accordo con la vada. L’americano ha commentato la vicenda all’interno del suo podcast “Advantage Connors”: “Quello che posso dire è che il tennis è migliore con Sinner - le parole di Connors - è molto meglio con lui. Per lui essere lontano dal gioco, non giocare ad alti livelli e non generare l’interessa che crea, con i suoi fan o con chiunque, non è buono per il movimento. Ma è un vero peccato che questa cosa, la sospensione per tre mesi, si sia insinuata nel tennis in questo momento”.

Connors sull'assenza di Sinner: "Non so se il tennis può sopportarlo"

Secondo Jimmy Connors l’assenza di Sinner è un danno per l’Atp: “Il tennis ha bisogno di qualcosa che lo porti a un altro livello e lo faccia progredire per le generazioni future e per i giovani. Hanno dimostrato in passato di non aver paura di colpire giocatori di bassa classifica e di eliminarli dal gioco, ma non so se il tennis potrebbe sopportare che la vicenda abbia colpito un top player”. Sarà dura non vedere Sinner sul campo, anche se solo per tre mesi. “Negli ultimi 18 mesi ha dominato e ha giocato un tennis entusiasmante, ottimo sia per la sua carriera che per il tennis. È un peccato che Sinner e quello che ha fatto vengano macchiati in questo modo".