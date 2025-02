Kyrgios cambia obiettivo dopo Sinner, brutale attacco a Becker: "Sei solo un..."

Tennista in poche occasioni, ma sempre più spesso protagonista sui social. Dall'estate scorsa, Nick Kyrgios attacca a cadenza regolare Jannik Sinner dal proprio profilo "X". Dallo scoppio del caso doping, a cui pochi giorni fa è stato messo un punto, non si contano le occasioni in cui il giocatore australiano si è scagliato contro il numero uno. L'italiano non è però l'unico obiettivo del classe 1995, che di recente ha risposto in maniera forte a un commento di Boris Becker.