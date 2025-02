Musetti si ritira anche da Acapulco: "Ho bisogno di più tempo"

Niente da fare per Lorenzo Musetti , il tennista azzurro annuncia il forfait all'Atp 500 di Acapulco e 'regala' la possibilità di andarci a Mattia Bellucci . Attraverso un post su Instagram, il numero 17 al mondo italiano ha lasciato intendere che non parteciperà al torneo in Messico perché ancora in fase di recupero dopo i recenti problemi fisici . Il suo posto verrà preso dal 'lucky loser' Mattia Bellucci che dopo aver perso 6-1 6-0 con Gabriel Diallo esordirà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina .

Il messaggio di Musetti ai tifosi

Lorenzo Musetti ha comunicato che non è ancora guarito del tutto dall'infortunio e non ci sarà ad Acapulco:"Ciao a tutti volevo aggiornarvi che purtroppo mi devo ritirare da Acapulco. Speravo di tornare e poter giocare, ma ho bisogno di più tempo. Grazie ai fan in Messico per tutto il vostro supporto!" - così l'azzurro su Instagram che una settimana fa aveva rinunciato anche al 500 di Rio de Janeiro per noie al polpaccio.