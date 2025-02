Dallo sci al golf, così Sinner si ricarica: e intanto è numero uno da 38 settimane…

Con quella appena iniziata, Jannik Sinner ha inaugurato le 38 settimane consecutive in vetta alla classifica mondiale. Nonostante la squalifica per il caso doping che lo terrà lontano dai campi fino al 4 maggio, a pochi giorni dall'inizio degli Internazionali BNL d'Italia in programma dal 7 al 18 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, il campione azzurro è destinato a prolungare il proprio dominio ancora a lungo soprattutto dopo le brusche frenate di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, che hanno mancato la possibilità di diminuire il distacco uscendo anzitempo di scena dai tornei di Rio de Janeiro e Doha. Sinner, dopo aver staccato Alcaraz già sette giorni fa, adesso punta Ilie Nastase a quota 40 ed Andy Murray a 41 nella classifica dei giocatori con più settimane consecutive al numero uno della classifica mondiale.