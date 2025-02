Cobolli, il cuore non basta: Shelton vince in due set ad Acapulco

Nuovo ko per Flavio Cobolli , che nonostante un match tutto cuore e spettacolo, viene battuto da Ben Shelton , al primo turno dell'Abierto Mexicano Telcel", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.585.410 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco , in Messico. Il tennista romano è stato sconfitto dopo oltre due ore di battaglia, con il punteggio di 7-6, 7-6.

Cobolli, quinta sconfitta consecutiva all'esordio

L'azzurro può recriminare per non aver sfruttato due set point (con lo statunitense, numero quindici del mondo al servizio) nel dodicesimo gioco del secondo set. Per Cobolli, che occupa la posizione numero 39 della classifica Atp, si tratta della quinta sconfitta in una sfida all'esordio.